Путін пообіцяв Лукашенку другий транш на $500 мільйонів «найближчим часом»

Росія готова переказати нинішній владі Білорусі другий транш свого державного кредиту на суму в 500 мільйонів доларів «найближчим часом».

Про це повідомив журналістам у Москві речник Кремля Дмитро Пєсков за наслідками другого дня зустрічі президента Росії Володимира Путіна з Олександром Лукашенком, яка відбувається в російському курортному місті Сочі, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами речника, для надання траншу не лишається ніяких перешкод, і все вже узгоджено.

При цьому Пєсков заявив, що цей другий транш був анонсований іще до останніх подій, пов’язаних із примусовою посадкою в Білорусі пасажирського літака з метою захопити й арештувати білоруського опозиціонера, який летів у ньому через білоруську територію, що викликало різке засудження багатьох країн і міжнародних організацій і призвело до обмежень повітряного сполучення з Білоруссю.

Також, сказав він, про додаткову економічну допомогу Білорусі під час зустрічі не йшлося.

Перший транш у 500 мільйонів доларів російського державного кредиту загалом на суму 1 мільярда доларів, Росія вирішила надати владі Лукашенка наприкінці 2020 року,

Нагадаємо: Лукашенко прибув на зустріч із Путіним до Сочі 28 травня, і ще під вечір того дня йшлося про те, що їхнє спілкування протриває лише один день. 29 травня, як сказав Пєсков, зустріч усе-таки продовжилася, вже як неформальна.