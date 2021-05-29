Трагедія у Каліфорнії: стрілець з Сан-Хосе довгий час був незадоволений своєю роботою

Трагедія у Каліфорнії: стрілець з Сан-Хосе довгий час був незадоволений своєю роботою

Укрінформ
У будинку озброєного злочинця, який убив дев'ять людей під час стрілянини в Сан-Хосе, було виявлено більше 22 тісяч набоїв і більше десятка одиниць вогнепальної зброї. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Також у будинку стрільця Сема Кессіді були знайдені кілька каністр з бензином і горючі суміші для коктейлів Молотова.

Мотив злочину поки не встановлено.

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За словами місцевої влади, Кессіді довгий час був незадоволений своєю роботою. Він був службовцем на станції легкорельсового транспорту Valley Transportation Authority (VTA) в Сан-Хосе, де і застрелив дев'ять осіб в середу вранці, при цьому дозволивши іншим втекти.

«Грунтуючись на поточних доказах, отриманих детективами офісу шерифа у дворі VTA і будинку підозрюваного, стає ясно, що це був спланований захід, і підозрюваний був готовий використовувати свою вогнепальну зброю, щоб убити стільки людей, скільки було можливо», - йдеться у пресрелізі шерифа.

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Шериф округу Санта-Клара Лорі Сміт також сказала, що Кессіді, мабуть, застрелився, коли до нього наближалися поліцейські. З собою у нього було три пістолети.

За словами місцевої влади, Кессіді скоординував пожежу у своєму будинку з нападом на робочому місці. Про пожежу повідомили протягом декількох хвилин після перших дзвінків про стрілянину на об'єкті VTA.

Розслідування інциденту триває.

Як повідомлялося, на залізничній станції в Сан-Хосе сталася стрілянина. Загинули дев'ять осіб.

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