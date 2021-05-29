Трагедія у Каліфорнії: стрілець з Сан-Хосе довгий час був незадоволений своєю роботою

У будинку озброєного злочинця, який убив дев'ять людей під час стрілянини в Сан-Хосе, було виявлено більше 22 тісяч набоїв і більше десятка одиниць вогнепальної зброї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Також у будинку стрільця Сема Кессіді були знайдені кілька каністр з бензином і горючі суміші для коктейлів Молотова.

Мотив злочину поки не встановлено.

За словами місцевої влади, Кессіді довгий час був незадоволений своєю роботою. Він був службовцем на станції легкорельсового транспорту Valley Transportation Authority (VTA) в Сан-Хосе, де і застрелив дев'ять осіб в середу вранці, при цьому дозволивши іншим втекти.

«Грунтуючись на поточних доказах, отриманих детективами офісу шерифа у дворі VTA і будинку підозрюваного, стає ясно, що це був спланований захід, і підозрюваний був готовий використовувати свою вогнепальну зброю, щоб убити стільки людей, скільки було можливо», - йдеться у пресрелізі шерифа.

Шериф округу Санта-Клара Лорі Сміт також сказала, що Кессіді, мабуть, застрелився, коли до нього наближалися поліцейські. З собою у нього було три пістолети.

За словами місцевої влади, Кессіді скоординував пожежу у своєму будинку з нападом на робочому місці. Про пожежу повідомили протягом декількох хвилин після перших дзвінків про стрілянину на об'єкті VTA.

Розслідування інциденту триває.

Як повідомлялося, на залізничній станції в Сан-Хосе сталася стрілянина. Загинули дев'ять осіб.