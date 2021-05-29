У В'єтнамі виявили «гібридний» варіанту коронавірусу

У В’єтнамі виявили нову мутацію коронавірусу - гібрид індійського та британського варіантів SARS-CoV-2.

Про це заявив міністр охорони здоров’я В’єтнаму Нгуєн Тхань Лонг, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

За даними МОЗ, новий різновид коронавірусу є більш заразним та дуже швидко поширюється. Це пояснює те, як багато нових випадків з'явилося в різних місцях країни за короткий період.

Раніше В’єтнам повідомляв про сім варіантів вірусу: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (британський варіант), B.1.351, A.23.1 та B.1.617.2 (індійський варіант).

На сьогодні у В’єтнамі зареєстровано 6396 випадків коронавірусу та 47 смертей.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 29 травня зафіксували 170 153 479 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 537 922 летальні, одужали 151 985 435 осіб.