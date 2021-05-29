В Індії зафіксували найменше випадків коронавірусу за останні 45 днів

Індія повідомила про 173790 випадків зараження коронавірусом за минулу добу, що є найнижчим показником за останні 45 днів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається також, що за добу померли 3617 інфікованих індійців.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, число інфікованих в Індії на даний час складає 27,7 мільйона осіб, померли з початку пандемії 322512 осіб.

Епідеміологічна ситуація з коронавірусом у Індії в останній місяць найскладніша у світі. Країна переживає другу хвилю пандемії, яка набирає обертів найшвидшими у світі темпами.

Індія сьогодні займає друге місце у світі (після США) за загальною кількістю тих, що заразилися коронавірусом і третє - за кількістю смертей від COVID-19 (після США і Бразилії).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 29 травня зафіксували 170153479 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 3537922 летальних, одужали 151985435 осіб.

Фото: АА