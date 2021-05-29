В Індії зафіксували найменше випадків коронавірусу за останні 45 днів
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Зазначається також, що за добу померли 3617 інфікованих індійців.
Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, число інфікованих в Індії на даний час складає 27,7 мільйона осіб, померли з початку пандемії 322512 осіб.
Епідеміологічна ситуація з коронавірусом у Індії в останній місяць найскладніша у світі. Країна переживає другу хвилю пандемії, яка набирає обертів найшвидшими у світі темпами.
Індія сьогодні займає друге місце у світі (після США) за загальною кількістю тих, що заразилися коронавірусом і третє - за кількістю смертей від COVID-19 (після США і Бразилії).
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 29 травня зафіксували 170153479 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 3537922 летальних, одужали 151985435 осіб.
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