США оголосили про комплекс обмежень, що вводяться проти Білорусі

США назвали «прямим порушенням міжнародних норм» дії режиму Лукашенка щодо примусової посадки цивільного літака Ryanair, арешт опозиційного журналіста та оголосили про комплекс обмежень з американського боку проти Білорусі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в п’ятницю на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«США приєдналися до публічного засудження подій 23 травня з боку ООН, ОБСЄ, ІСАО, G7 та НАТО. Ми продовжимо закликати ці органи до дій проти режиму Лукашенка за його порушення міжнародних норм та підрив демократії й прав людини», - підкреслили в Білому домі.

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При цьому зазначається, що Держдепартамент видав офіційне попередження 4-го рівня для громадян США «не подорожувати» до Білорусі. Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) попередила американських перевізників, щоби вони були «вкрай обережними при розгляді можливостей польоту в повітряному просторі Білорусі».

Починаючи з 3 червня, Сполучені Штати поновлять санкції проти дев'яти білоруських державних підприємств, які раніше були призупинені ліцензією Мінфіну США, зауважили в Білому домі.

Крім того, «Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими партнерами та членами Альянсу розробляють перелік цілеспрямованих санкцій проти ключових членів режиму Лукашенко, пов'язаних із постійними зловживаннями у сфері прав людини, а також корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року та подіями 23 травня».

Паралельно, Міністерство фінансів США розробляє на розгляд президента новий указ, який передбачає посилення повноважень адміністрації щодо накладення нових санкцій проти режиму Лукашенка. Міністерство юстиції США, включно з ФБР, тісно співпрацює по цьому питанню з європейськими колегами, підкреслили в Білому домі.

Крім того, наголошується, що Сполучені Штати припинять застосування Угоди про повітряне сполучення між США й Білоруссю від 2019 року.

«Ми вживаємо цих заходів разом із нашими партнерами та членами Альянсу, щоби притягнути режим до відповідальності за його дії та продемонструвати нашу прихильність до прагнень народу Білорусі», - підкреслили в Білому домі.

Водночас Вашингтон виступив із закликом до Лукашенка забезпечити прозоре міжнародне розслідування подій 23 травня; негайно звільнити всіх політичних в'язнів; розпочати справжній політичний діалог з лідерами демократичної опозиції та громадянського суспільства, «що має призвести до вільних та чесних президентських виборів під егідою та моніторингом ОБСЄ».

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада примусила літак компанії Ryanair, який слідував з Афін до Вільнюса, здійснити посадку в Мінську під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був затриманий опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич. Це викликало різку політичну реакцію на Заході, у тому числі в ЄС та США.