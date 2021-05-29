Японія поділиться COVID-вакцинами зі світом

Японія має намір незабаром поділитися своїми надлишковими COVID-вакцинами AstraZeneca з іншими країнами.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив головний секретар уряду Японії Катсунобу Като, пише Reuters.

“Ми невідкладно розглянемо конкретні пропозиції стосовно того, як надати іншим країнам та регіонам вакцини, що перевищують наші внутрішні потреби”, - сказав Като.

Читайте також: Японія продовжила надзвичайний стан до 20 червня

За його словами, японський уряд вважає важливим “забезпечення справедливого доступу до безпечних й ефективних вакцин у кожній країні та регіоні”.

Водночас Като відмовився розкривати інформацію щодо того, чи отримував уряд офіційні запити на надання вакцин від інших країн.

При цьому глава комітету з питань зв’язків із Тайванем правлячої партії Японії Масахіса Сато закликав направити надлишкові вакцини Тайваню, який переживає спалах пандемії.

“Коли Японія потребувала цього, Тайвань надіслав нам 2 млн маск”, - зазначив Сато.

Нагадаємо: Японія минулого тижня дозволила використання вакцини AstraZeneca й вже замовила 120 млн доз, але поки не має намірів їх використовувати через занепокоєння стосовно побічних ефектів. Японський виробничий партнер AstraZeneca ще в березні почав виготовляти вакцину й досі накопичив 30 млн доз, термін придатності яких закінчиться у вересні.

Фото: Getty Images