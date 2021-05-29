В Індії жреці моляться про милість від «коронавірусних божеств»

У штаті Таміл Наду, що на півдні Індії, індуїстські жреці почали регулярно молитися двом нещодавно встановленим «коронавірусним богиням» про «позбавлення від пандемії», яка досі лютує в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Aljazeera.

Так, два «коронавірусні ідоли» були встановлені у місті Коімбаторе в штаті Таміл Наду, що особливо сильно постраждало від спалаху коронавірусу, внаслідок якого за останні 4 тижні по всій Індії загинули понад 100 тисяч осіб.

Жреці планують продовжувати свої молитви до «коронавірусних ідолів» двічі на день ще упродовж 7 тижнів.

У четвер в Індії за добу було зареєстровано 211 298 нових випадків коронавірусу, тоді як кількість смертей від COVID-19 зросла на 3847.

За даними міністерства охорони здоров’я, загальна кількість випадків захворювання в країні Південної Азії зараз становить 27,37 млн., тоді як загальна кількість смертей становить 315 235 осіб.

Нагадаємо: динаміка поширення захворюваності в Індії є наразі найгіршою у світі. Особливо цьому сприяє велике населення, низький рівень вакцинації від коронавірусу, а також велика кількість бідного населення, що часто проживає дуже густо.

Фото: АА