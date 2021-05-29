Байден назвав «мерзенними» та «неамериканськими» атаки проти євреїв у США

Президент США Джо Байден виступив із заявою, у якій засудив антисемітські атаки у Сполучених Штатах та закликав американців об’єднатися у протистоянні подібним проявам у країні.

Текст заяви президента оприлюднений на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«За останні тижні наша країна побачила низку антисемітських атак, націлених проти американських євреїв», - зауважив американський лідер.

Він перелічив, що це були й вибиті шибки в будівлі єврейського приватного бізнесу на Мангеттені, і свастика, висічена на дверях синагоги в Солт-Лейк-Сіті, і погрози єврейській родині біля ресторану в Лос-Анджелесі, а також вандальські напади на єврейські музеї у Флориді й на Алясці.

«Ці напади є мерзенними, безсовісними, неамериканськими, і вони повинні припинитися»,- наголосив президент США.

Він підкреслив, що не терпітиме проявів залякування або нападів на американців через їхню приналежність або релігію, яку вони сповідують.

«Ми не можемо допустити, щоби токсична суміш ненависті, небезпечної брехні й теорій змови піддавала ризику наших співвітчизників», - наголосив глава Білого дому.

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Він повідомив, що Міністерство юстиції США застосовуватиме всі наявні засоби для боротьби зі злочинами на підґрунті ненависті. Президент також закликав американців долучитися до цих зусиль, щоби створити націю, яка відстоює і захищає гідність і безпеку всіх людей, що проживають у США.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прояви антисемітизму майже неминуче призводять до спалаху ненависті стосовно інших національних груп.