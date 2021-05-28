У Британії дозволили використання COVID-вакцини Johnson&Johnson
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
«Це ще одне підкріплення для надзвичайно успішної програми з вакцинації у Великій Британії, яка вже врятувала понад 13 000 життів. (Схвалення вакцини Johnson & Johnson – ред.) означає, що нині у нас є чотири безпечні та ефективні вакцини, затверджені для захисту людей від цього жахливого вірусу», - заявив глава МОЗ Британії Метт Генкок.
Відомо, що Велика Британія замовила 20 мільйонів вакцин Johnson & Johnson.
Зазначається, що в ході клінічних досліджень вакцина Johnson & Johnson показала ефективність від середнього та важкого ступенів тяжкості захворювання на COVID-19 на рівні 72% у США, на 66% у Латинській Америці та на 57% у Південній Африканській Респубілці.
Загальна ефективність вакцини в ході цих досліджень становила у сукупності 67%. Компанія-виробник заявила, що їхня вакцина ефективна проти всіх штамів коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я дозволило ввезти до України 500 доз вакцини від коронавірусу Janssen виробництва компанії Johnson&Johnson для вакцинації працівників компанії зі США.
Україна використовує для вакцинації препарати AstraZeneca (торгові назви Covishield та SkBio), Pfizer-BioNTech та Sinovac Biotech.
Фото: Sky News