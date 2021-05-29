Штати заборонили імпорт морепродуктів з китайського рибальського флоту

Митна та прикордонна служба США у п'ятницю запровадила заборону на імпорт морепродуктів з китайського риболовецького флоту, який використовує примусову працю на своїх 32 судах, включаючи зловживання щодо до багатьох індонезійських робітників.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться в повідомленні для ЗМІ, поширеному Держдепом США.

«Американське законодавство забороняє імпорт продукції, виробленої з використанням примусової праці, - сказано в повідомленні. – Вжиті заходи допоможуть зупинити отримання прибутку з примусової праці порушниками прав людини».

У 2020 році міністерство відкликало більше десятка віз для осіб, причетних до незаконного рибальства, пов'язаного з торгівлею людьми, нагадує Держдеп.

Повідомлення про використання примусової праці на риболовецьких судах КНР містяться в доповіді Департаменту про права людини за 2020 рік. У звіті фігурують Dalian Ocean Fishing Company та інші фірми КНР, які жорстоко поводяться з працівниками-мігрантами. Цих робітників змушують працювати від 18 до 22 годин на день, тримають у голоді, їм не дозволяють залишати судна, обмежують у спілкуванні, не надають медичну допомогу, вони живуть і працюють в умовах принижень, фізичного насильства і примусу. Міністерство праці також повідомляло про використання примусової праці в далекосхідному риболовецькому флоті Китаю.

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Сполучені Штати сприятимуть притягненню до відповідальності тих, хто використовує примусову працю, експлуатацію людей з корисливою метою, і працюватимуть з міжнародними партнерами задля того, аби працівники, позбавлені права голосу, були почуті й захищені, ідеться в повідомленні.