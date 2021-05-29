Туреччина пом’якшила позицію НАТО стосовно посадки Ryanair у Білорусі - ЗМІ

Туреччина наполягла на тому, аби офіційна заява НАТО стосовно інциденту із примусовою посадкою літака Ryanair у Білорусі, не була надто жорсткою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

“Анкара наполягла на тому, аби не включати до тексту будь-які згадки про підтримку нових санкцій проти Білорусі чи заклики до звільнення політичних бранців. Було прибрано також погрозу припинити співпрацю між НАТО та Білоруссю”, - стверджує агентство із посиланням на слова двох дипломатів.

Точно встановити мотиви Туреччини поки не вдалося.

“Дипломати розповіли, що Анкара може намагатися зберегти зв’язки із Москвою - найближчим союзником Білорусі, й підтримати економічні відносини із Білоруссю через Турецькі авіалінії, які виконують щоденні рейси до Мінська”, - йдеться у матеріалі.

Іншою можливою причиною такого поводження може бути бажання Туреччини прийняти російських туристів цього літа після пандемії COVID-19.

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Reuters нагадує, що генеральний секретар НАТО зробив значно жорсткішу заяву стосовно інциденту із літаком Ryanair, ніж спільне звернення Альянсу. Столтенберг назвав інцидент “державним викраденням” та “обурливим”.