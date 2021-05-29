Туреччина пом’якшила позицію НАТО стосовно посадки Ryanair у Білорусі - ЗМІ
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.
“Анкара наполягла на тому, аби не включати до тексту будь-які згадки про підтримку нових санкцій проти Білорусі чи заклики до звільнення політичних бранців. Було прибрано також погрозу припинити співпрацю між НАТО та Білоруссю”, - стверджує агентство із посиланням на слова двох дипломатів.
Точно встановити мотиви Туреччини поки не вдалося.
“Дипломати розповіли, що Анкара може намагатися зберегти зв’язки із Москвою - найближчим союзником Білорусі, й підтримати економічні відносини із Білоруссю через Турецькі авіалінії, які виконують щоденні рейси до Мінська”, - йдеться у матеріалі.
Іншою можливою причиною такого поводження може бути бажання Туреччини прийняти російських туристів цього літа після пандемії COVID-19.
Reuters нагадує, що генеральний секретар НАТО зробив значно жорсткішу заяву стосовно інциденту із літаком Ryanair, ніж спільне звернення Альянсу. Столтенберг назвав інцидент “державним викраденням” та “обурливим”.