Штайнмаєр хоче знову йти у президенти Німеччини

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів би продовжувати працювати на цій посаді після 2022 року.

Про це він заявив 28 травня у своїй промові з палацу Бельвю в Берліні, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я хотів би балотуватися на другий термін на посаду федерального президента. Я хотів би супроводжувати нашу країну на її шляху в майбутнє, майбутнє після пандемії», - сказав 65-річний політик. Він визнав, що не може бути впевненим у підтримці його кандидатури Федеральними зборами.

Штайнмаєр зазначив, що Німеччина стоїть перед важливими виборами, політичними потрясіннями та багатьма відкритими питаннями. Пандемія залишила глибокі рани, сказав президент, додавши, що хоче допомогти залікувати ці рани та будувати мости взаєморозуміння між різними групами населення, щоб не допустити його поляризації, надалі просувати демократію.

Як повідомлялося, Франк-Вальтер Штайнмаєр є 12-м федеральним президентом Німеччини з 2017 року, присягу він склав 22 березня.

Наступні вибори відбудуться в лютому 2022 року.

Фото: DPA