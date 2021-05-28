Циклон Яас в Індії забрав уже п’ять життів

Унаслідок циклону Яас, що вдарив по Індії, загинуло щонайменше п’ятеро людей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“П’ятеро людей загинуло, коли циклон Яас вдарив по прибережних регіонах штатів Західний Бенгал та Одіша”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що рятувальникам довелося визволяти більше тисячі людей та прибирати понад 2,5 тис. дерев, які впали та заблокували дороги.

“Збройні сили, зокрема армія та берегова охорона, також врятували людей, яких віднесло в море, в той час, як військово-морський флот та ВПС перебували у режимі готовності”, - розповіли в офісі прем’єр-міністра Індії.

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У більшості регіонів, які постраждали від циклону, вже вдалося відновити електропостачання та телекомунікаційні послуги.

“Влада штату Одіша перемістила із низьких регіонів більше півмільйона людей, а у Західному Бенгалі було евакуйовано з узбережжя та доставлено до притулків близько 1,15 млн людей”, - стверджує Сіньхуа.

Сьогодні Одішу та Західний Бенгал має відвідати прем’єр-міністр Індії.

Агентство нагадує, що минулого тижня Індією пронісся смертельний циклон Тауктає. Щонайменше 70 осіб загинуло, коли внаслідок циклону затонула баржа.