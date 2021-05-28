Циклон Яас в Індії забрав уже п’ять життів
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.
“П’ятеро людей загинуло, коли циклон Яас вдарив по прибережних регіонах штатів Західний Бенгал та Одіша”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що рятувальникам довелося визволяти більше тисячі людей та прибирати понад 2,5 тис. дерев, які впали та заблокували дороги.
“Збройні сили, зокрема армія та берегова охорона, також врятували людей, яких віднесло в море, в той час, як військово-морський флот та ВПС перебували у режимі готовності”, - розповіли в офісі прем’єр-міністра Індії.
У більшості регіонів, які постраждали від циклону, вже вдалося відновити електропостачання та телекомунікаційні послуги.
“Влада штату Одіша перемістила із низьких регіонів більше півмільйона людей, а у Західному Бенгалі було евакуйовано з узбережжя та доставлено до притулків близько 1,15 млн людей”, - стверджує Сіньхуа.
Сьогодні Одішу та Західний Бенгал має відвідати прем’єр-міністр Індії.
Агентство нагадує, що минулого тижня Індією пронісся смертельний циклон Тауктає. Щонайменше 70 осіб загинуло, коли внаслідок циклону затонула баржа.