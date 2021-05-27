ЄС закликає Росію скасувати заборону для трьох «небажаних» німецьких організацій

Європейський Союз розцінює рішення російської влади зарахувати до переліку «небажаних» три німецькі неурядові організації як свідчення наступу на права суспільства і закликає переглянути його.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх дій.

«Європейський Союз заперечує проти рішення генерального прокурора Росії від 26 травня про внесення до переліку «небажаних організацій» трьох німецьких неурядових організацій. Це рішення, спрямоване проти «Forum Russischsprachiger Europaer e.V.», «Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH», та «Deutsch-Russischer Austausch e.V.», є ще одним прикладом неповаги російської влади до активного громадянського суспільства... шкодить інтересам народу Росії та можливостям для відкритого та вільного діалогу», - йдеться у зверненні.

Речник ЄС нагадав, що Євросоюз повністю підтримує незалежні неурядові організації, які відіграють ключову роль у формуванні взаєморозуміння та сприяють покращенню відносин між країнами.

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«Нічого у діяльності згаданих неурядових організацій не може бути виправданням такого кроку. Ми закликаємо російську владу переглянути це рішення та сприяти розвитку контактів між людьми на користь обох сторін – Росії і Європейського Союзу», - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, 26 травня генпрокуратура РФ проголосила «небажаними» три німецькі організації: Forum Russischsprachiger Europaer e.V. («Форум російськомовних європейців»), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр ліберальної сучасності») і Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Німецько-російський обмін»).

Уряд ФРН засудив це рішення російської влади.

У РФ з травня 2015 року діє закон про «небажані іноземні організації». Рішення щодо того, які організації є «небажаними», приймається Генеральною прокуратурою за згодою МЗС. Таким структурам фактично заборонена діяльність у Росії.