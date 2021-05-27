Літак Чаушеску пустили «з молотка» у Румунії

У Румунії виставили на аукціон літак Rombac, яким користувався колишній румунський диктатор Ніколає Чаушеску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Як очікується, в аукціоні візьмуть участь до 150 колекціонерів та любителів авіації. Однак, переможець не зможе розібрати літак на запчастини або вивезти його за межі Румунії, оскільки машина раніше отримала статус національної спадщини.

Літак Rombac 1-11 був побудований у Бухаресті за ліцензією Британської авіабудівної корпорації (BAC) у 1980-х роках.

Літак перебував у флоті Чаушеску до грудня 1989 року, коли того було страчено.

За словами колишнього пілота, Чаушеску вимагав, щоб у його літаках були облаштовані спальня та офіс, де він та його дружина могли грати в нарди.

Після падіння режиму Чаушеску літак був включений до флоту державної авіаційної компанії Румунії - Romavia.

Як повідомляв Укрінформ, мисливську рушницю, яка належала колишньому диктатору Румунії Ніколає Чаушеску, було продано на одному з аукціонів у Бухаресті за 32,5 тисячі євро. Рушницю було прикрашено золотими виробами загальною вагою близько 200 грамів.

Фото: FlightAware