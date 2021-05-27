Туреччина проводить масштабні навчання в Егейському та Середземному морях

ВМС Туреччини проводять масштабні морські навчання Denizkurdu 2021 за участю 25,5 тис. особового складу в Егейському та Середземному морях.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення міноборони Туреччини у Твіттері.

«Навчання Denizkurdu 2021 проходять успішно. У перший день навчань були проведені тренування берегових військ, дії на морі та стрільби», - повідомило міноборони.

Yerli ve millî #Cirit füzesi atan yerli ve millî Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA), yerli ve millî İHA ile çekilen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’ndaki ilk harp başlıklı atış görüntüleri...#Denizkurdu2021 🇹🇷 https://t.co/QHPV3zud1L pic.twitter.com/qkddwe49tq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

У навчаннях беруть участь 132 кораблі, 10 підводних човнів, 43 літаки, 28 вертольотів та 14 безпілотних літальних апаратів. Окрім підрозділів сухопутних та повітряних сил, у ході навчань відпрацьовують взаємодію з 10 державними установами та організацією Червоного півмісяця Туреччини.

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı; kıyı birlikleri, mayın harbi, deniz ve amfibi eğitimleri ile denizden denetim harekâtı ve atışlarla devam ediyor.#Denizkurdu2021 pic.twitter.com/2f0BWjsDeV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

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Навчання Denizkurdu 2021 включає елементи підготовки до операції на стратегічному рівні. На завершальному етапі навчань 83 кораблі відвідають 22 порти в Егейському та Східному Середземномор'ї.

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.#Denizkurdu2021 🇹🇷 pic.twitter.com/66yR06w6Wt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

Також під час навчань було проведено випробування бойового морського БПЛА SİDA, який вперше провів успішні стрільби, вразивши ціль з першого разу.

Denizkurdu-2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Tatbikatın ilk gününde kıyı birlikleri eğitimleri, deniz eğitimleri ve atışlar icra edildi. #Denizkurdu2021 pic.twitter.com/nGiEZYYb5I — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2021

Навчання триватимуть до 5 червня.