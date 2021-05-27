«Открытая Россия» заявила про припинення діяльності у РФ
Як передає Укрінформ, про це повідомив «Коммерсантъ».
«Усі члени «Открытки» («Открытая Россия» - ред.) виключені з організації, а їхнє членство анульовано - щоб уникнути можливого переслідування. Нам не потрібні нові штрафи і кримінальні справи, і ми хочемо захистити наших прихильників», - заявив Пивоваров.
За його словами, рішення про самоліквідацію «Открытой России» пов'язане з поправками до закону про небажані організації, які розглядає Держдума Росії.
«Ці поправки, безсумнівно, приймуть. І тоді на наших активістів почнеться справжнє полювання. Ми не можемо цього допустити, тому заздалегідь ліквідуємо організацію», - пояснив Пивоваров.
Російська «Открытая Россия» офіційно не внесена до списку «небажаних організацій». Такий статус мають Open Russia Civic Movement і OR (Otkrytaya Rossia), пов'язані з Михайлом Ходорковським. У 2019 році російська «Открытая Россия» оголосила про свою ліквідацію, після чого заснували іншу структуру з аналогічною назвою, але не отримали реєстрацію в Мін'юсті. Проте, правоохоронні органи РФ пов'язують «Открытую Россию» з Open Russia Civic Movement, чия діяльність у Росії була визнана небажаною.
Як повідомлялося, Генпрокуратура Росії в середу визнала небажаними у країні три некомерційні організації з Німеччини.
Раніше, влітку 2019 року Генпрокуратура РФ визнала небажаною на території Росії діяльність Світового конґресу українців (Ukrainian World Congress).