«Открытая Россия» заявила про припинення діяльності у РФ

Виконавчий директор організації «Открытая Россия» Андрій Пивоваров заявив про повне припинення діяльності та закриття відділень у регіонах РФ. Це робиться, щоб захистити прихильників від кримінального переслідування.

Як передає Укрінформ, про це повідомив «Коммерсантъ».

«Усі члени «Открытки» («Открытая Россия» - ред.) виключені з організації, а їхнє членство анульовано - щоб уникнути можливого переслідування. Нам не потрібні нові штрафи і кримінальні справи, і ми хочемо захистити наших прихильників», - заявив Пивоваров.

За його словами, рішення про самоліквідацію «Открытой России» пов'язане з поправками до закону про небажані організації, які розглядає Держдума Росії.

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«Ці поправки, безсумнівно, приймуть. І тоді на наших активістів почнеться справжнє полювання. Ми не можемо цього допустити, тому заздалегідь ліквідуємо організацію», - пояснив Пивоваров.

Російська «Открытая Россия» офіційно не внесена до списку «небажаних організацій». Такий статус мають Open Russia Civic Movement і OR (Otkrytaya Rossia), пов'язані з Михайлом Ходорковським. У 2019 році російська «Открытая Россия» оголосила про свою ліквідацію, після чого заснували іншу структуру з аналогічною назвою, але не отримали реєстрацію в Мін'юсті. Проте, правоохоронні органи РФ пов'язують «Открытую Россию» з Open Russia Civic Movement, чия діяльність у Росії була визнана небажаною.

Як повідомлялося, Генпрокуратура Росії в середу визнала небажаними у країні три некомерційні організації з Німеччини.

Раніше, влітку 2019 року Генпрокуратура РФ визнала небажаною на території Росії діяльність Світового конґресу українців (Ukrainian World Congress).