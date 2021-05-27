У США штрафуватимуть операторів трубопроводів, які не посилять кіберзахист
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Зазначається, що в разі невиконання цієї вказівки Білого дому у відповідь на атаку на оператора Colonial Pipeline компаніям загрожують солідні штрафи.
Трубопровідні компанії, які досі працювали на основі добровільних керівних принципів, можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі від 7 тисяч доларів на день, якщо проігнорують вказівки з кібербезпеки нової адміністрації Білого дому.
"Еволюція атак за останні 12-18 місяців дійшла до такої межі, що це становить загрозу національній безпеці, і ми занепокоєні впливом на національні критичні функції", - сказав один з чиновників нової адміністрації в Білому домі.
Злочинні синдикати, які часто базуються в РФ чи деінде у Східній Європі, останнім часом розв'язали хвилю атак з метою отримання викупу. Серед жертв хакерів - державні органи та органи місцевого самоврядування, лікарні, медичні дослідники, а також великі та малі підприємства.
Як повідомляв Укрінформ, 7 травня найбільший постачальник пального у східній частині США компанія Colonial Pipeline заявила про припинення роботи своїх трубопроводів внаслідок хакерської атаки. Це призвело до підвищення цін на пальне, а також до паніки серед населення.
ФБР заявило про причетність до атаки хакерського угруповання DarkSide, пов'язаного з РФ.
У середу, 12 травня, компанія Colonial Pipeline повідомила, що починає відновлення роботи власної системи.