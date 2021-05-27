У США штрафуватимуть операторів трубопроводів, які не посилять кіберзахист

Уряд США зобов'язує операторів американських трубопроводів провести оцінку стійкості власних систем до кібератак та усунути виявлені недоліки. Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Зазначається, що в разі невиконання цієї вказівки Білого дому у відповідь на атаку на оператора Colonial Pipeline компаніям загрожують солідні штрафи.

Трубопровідні компанії, які досі працювали на основі добровільних керівних принципів, можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі від 7 тисяч доларів на день, якщо проігнорують вказівки з кібербезпеки нової адміністрації Білого дому.

"Еволюція атак за останні 12-18 місяців дійшла до такої межі, що це становить загрозу національній безпеці, і ми занепокоєні впливом на національні критичні функції", - сказав один з чиновників нової адміністрації в Білому домі.

Злочинні синдикати, які часто базуються в РФ чи деінде у Східній Європі, останнім часом розв'язали хвилю атак з метою отримання викупу. Серед жертв хакерів - державні органи та органи місцевого самоврядування, лікарні, медичні дослідники, а також великі та малі підприємства.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня найбільший постачальник пального у східній частині США компанія Colonial Pipeline заявила про припинення роботи своїх трубопроводів внаслідок хакерської атаки. Це призвело до підвищення цін на пальне, а також до паніки серед населення.

ФБР заявило про причетність до атаки хакерського угруповання DarkSide, пов'язаного з РФ.

У середу, 12 травня, компанія Colonial Pipeline повідомила, що починає відновлення роботи власної системи.