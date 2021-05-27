Facebook видалив акаунти «журналістів» з ГРУ РФ, які шукати вихід на українських політиків

Протягом минулого року соцмережа Фейсбук видалила цілу мережу акаунтів, що велися російськими спецслужбами й видавали себе за журналістів, котрі працюють в Україні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані звіту Фейсбуку щодо загроз, виявлених у 2017-2020 роках.

Зазначається, що ця мережа підтримувалася російською військовою розвідкою (ГРУ), та була орієнтована на Україну й сусідні з нею держави.

"Вони створили фальшивих персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соціальних мережах. Деякі з них видавали себе за цивільних журналістів і намагалися зв’язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами", — йдеться в звіті.

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Також наголошується, що Україна потрапила в список країн, де з 2017 року зафіксували найбільше так званих "ботоферм" в соцмережах. Варто додати, що Україна також увійшла в список країн, які найчастіше ставали метою так званих "операцій впливу" (скоординовані зусилля для маніпулювання при публічних обговореннях із стратегічною метою).

Загалом у звіті Фейсбуку представлені країни, де найчастіше з’являлися підозрілі групи акаунтів. У них увійшли Росія, Іран, М’янма, США і Україна.