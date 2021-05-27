Офіс прокурора Євросоюзу почне роботу 1 червня

Офіс прокурора ЄС, головним завданням якого є захист європейського бюджету та грошей платників податків від зловживань, повною мірою запрацює 1 червня.

Про це у середу на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання колегії Європейської комісії заявила її віцепрезидент Вера Юрова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні Єврокомісія офіційно підтвердила, що Офіс прокурора ЄС набуде оперативної спроможності з 1 червня. Це означає, що ми готові започаткувати роботу першого за всі часи незалежного (прокурорського) офісу Євросоюзу із розслідування та покарання злочинів, що спрямовані проти бюджету ЄС. Це буде фактором, який змінить правила гри у боротьбі з транскордонними злочинами», - розповіла представниця Єврокомісії.

Вона додала, що робота Офісу прокурора ЄС, який очолить представниця Румунії Лаура Ковеші, є важливою, як ніколи. Адже йдеться про те, щоб гроші фонду «Нове покоління ЄС» в обсязі 750 мільярдів євро використовувалися належним чином для відновлення європейської економіки та в інтересах громадян країн Євросоюзу.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Європарламент і Європейська рада дійшли згоди щодо призначення представниці Румунії Лаури Кодруци Ковеші першим головою Офісу прокурора ЄС. Відтоді тривало формування відомства та визначення його повноважень.

Посада прокурора ЄС була введена після повідомлень про використання бюджетних фондів, зокрема, у сфері підтримки сільськогосподарської політики, для особистого збагачення посадовців у країнах Євросоюзу.