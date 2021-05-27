Берлін обурений забороною трьох німецьких громадських організацій у РФ

Уряд ФРН засудив заборону російською владою діяльності трьох німецьких організацій громадянського суспільства.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса, передає кореспондент Укрінформу.

«Заборона роботи організацій, яка має на меті встановлення порозуміння між нашими двома країнами та народами, є серйозною перешкодою для наших зусиль, спрямованих на досягнення кращих відносин з Росією. Рішення генпрокуратури Росії накласти заборону на роботу трьох німецьких організацій громадянського суспільства на цьому тлі є особливо дивним і неприпустимим», - заявив міністр.

Дві із заборонених організацій роками беруть участь у Петербурзькому діалозі сприяння німецько-російському порозумінню, нагадав політик. За його словами, ніщо в їхній роботі не може виправдати або пояснити такий серйозний крок.

Маас закликав Росію скасувати своє рішення і сприяти вільному обміну між громадянськими суспільствами.

26 травня генпрокуратура РФ проголосила «небажаними» три німецькі організації: Forum Russischsprachiger Europaer e.V. («Форум російськомовних європейців»), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр ліберальної сучасності») і Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Німецько-російський обмін»).

У РФ з травня 2015 року діє закон про «небажані іноземні організації». Рішення щодо того, які організації є «небажаними», приймається генеральною прокуратурою за згодою МЗС. Таким структурам фактично заборонена діяльність у Росії.

Фото: МЗС Німеччини