Аварія човна у Нігерії: десятки людей зникли безвісти

Десятки людей зникли безвісти після аварії човна на північному заході Нігерії.

На борту в момент аварії перебували близько 160 пасажирів. Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Аварія сталася на річці Нігер. Човен рухався з центральної частини штату Нігер до штату Кеббі, коли він розколовся та затонув, повідомив Абдуллахі Бухарі Вара, адміністративний керівник району Нгаскі.

"Зараз ведеться рятувальна операція, але поки вдалося знайти лише 22-х вцілілих та одного мертвого. Ми говоримо про близько 140 пасажирів, які зникли безвісти", - зазначив Вара.

Фото: Khaleej Times