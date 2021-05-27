Дипломати ЄС і Штатів обговорили ситуацію в Росії, Білорусі та навколо України

Євросоюз і США обмінялися поглядами на поглиблення співпраці з ключових міжнародних питань та висловили взаємне занепокоєння розвитком ситуації в РФ, Білорусі, а також навколо України.

Про це йшлося на зустрічі генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно та заступника держсекретаря США Венді Шерман, що відбулася в Брюсселі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Європейську службу зовнішніх дій.

«Сторони обговорили коло зовнішньополітичних питань, що викликають взаємне занепокоєння, такі як Росія, Україна і Білорусь, нещодавнє насильство в Ізраїлі, на Східному березі та у Газі. Вони обмінялися поглядами на (ситуацію) в Східному Середземномор’ї, на Західних Балканах, в Афганістані, Сирії, М’янмі, Індо-Тихоокеанському регіоні, в Ефіопії та Венесуелі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час зустрічі представники ЄС і США наголосили на спільних інтересах у зміцненні заснованого на праві міжнародного порядку та висловили готовність до подальшого розвитку взаємодії задля підтримки демократичних цінностей, глобальної та регіональної стабільності, універсальних прав людини.

Наступна зустріч такого рівня, як очікується, відбудеться взимку.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена проводить послідовний курс на відновлення трансатлантичних зв’язків, які дещо ослабли за кілька попередніх років. Під час нещодавнього візиту до Брюсселя державного секретаря Ентоні Блінкена сторони висловили бачення «історичної можливості» для нового імпульсу в партнерстві між Європою та Північною Америкою.