ХАМАС заявляє, що не зазіхатиме на міжнародну допомогу для сектора Газа

Керівництво ХАМАС заявляє, що організація не претендує на кошти міжнародної допомоги для відбудови сектора Газа, який постраждав унаслідок збройного конфлікту з Ізраїлем.

Про це повідомляє AFP, передає Укрінформ.

Як зазначається, керівник політичного крила ХАМАС Ях'я Сінвар пообіцяв "прозорий та неупереджений" розподіл міжнародної допомоги для Гази.

"Ми вітаємо будь-які міжнародні чи арабські зусилля щодо відбудови сектору Газа. Я підтверджую наше зобов'язання не брати жодної копійки, призначеної для відбудови та гуманітарних зусиль. Ми ніколи не брали ні копійки у минулому", - запевнив Сінвар на пресконференції.

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вся допомога буде "здійснюватися таким чином, щоб приносити користь палестинському народу, а не руху ХАМАС", який у багатьох країнах вважається терористичним угрупуванням.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

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Після цього бойовики руху ХАМАС, який контролює сектор Газа, випустили тисячі ракет по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих. Ізраїльські військово-повітряні сили у відповідь завдали авіаударів по цілях у Газі.

20 травня Ізраїль та рух ХАМАС домовилися про припинення вогню.