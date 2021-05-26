США видалили компанію Xiaomi з «чорного списку»

США видалили компанію Xiaomi з «чорного списку»

Укрінформ
Окружний суд округу Колумбія у США скасував заборону на американські інвестиції у китайську технологічну компанію Xiaomi.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Silicon Republic.

25 травня суд в окрузі Колумбія скасував наказ Міністерства оборони США, який позначив компанію Xiaomi як структуру, пов'язану з китайським урядом або китайськими військовими.

Рішення про внесення Xiaomi до чорного списку ухвалили адміністрацією Дональда Трампа, Xiaomi оскаржила його в суді, назвавши рішення "свавільним та примхливим".

Рішення могло бути вразливим для Xiaomi, оскільки це значно обмежило б операції компанії в США, не дозволило б інвесторам інвестувати у компанію та змусило б існуючих американських акціонерів забирати свої акції.

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Лей Цзюнь, голова правління компанії Xiaomi, заявив, що виробник смартфонів залишається "незалежно працюючою корпорацією".

Як повідомляв Укрінформ, колишній президент США Дональд Трамп заборонив американським інвесторам проводити операції з цінними паперами китайських фірм, в управлінні якими безпосередньо чи непрямо беруть участь китайські військові. Заборона набула чинності 11 січня 2021 року.

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Компанія Xiaomi подала позов до суду, внаслідок чого Пентагон видалив її з чорного списку.

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