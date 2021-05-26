США видалили компанію Xiaomi з «чорного списку»

Окружний суд округу Колумбія у США скасував заборону на американські інвестиції у китайську технологічну компанію Xiaomi.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Silicon Republic.

25 травня суд в окрузі Колумбія скасував наказ Міністерства оборони США, який позначив компанію Xiaomi як структуру, пов'язану з китайським урядом або китайськими військовими.

Рішення про внесення Xiaomi до чорного списку ухвалили адміністрацією Дональда Трампа, Xiaomi оскаржила його в суді, назвавши рішення "свавільним та примхливим".

Рішення могло бути вразливим для Xiaomi, оскільки це значно обмежило б операції компанії в США, не дозволило б інвесторам інвестувати у компанію та змусило б існуючих американських акціонерів забирати свої акції.

Лей Цзюнь, голова правління компанії Xiaomi, заявив, що виробник смартфонів залишається "незалежно працюючою корпорацією".

Як повідомляв Укрінформ, колишній президент США Дональд Трамп заборонив американським інвесторам проводити операції з цінними паперами китайських фірм, в управлінні якими безпосередньо чи непрямо беруть участь китайські військові. Заборона набула чинності 11 січня 2021 року.

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Компанія Xiaomi подала позов до суду, внаслідок чого Пентагон видалив її з чорного списку.