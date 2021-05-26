У білоруської опозиціонерки Зарецької проходять обшуки

Силовики проводять обшук у члена основного складу Координаційної ради (КР) опозиції Білорусі Оксани Зарецької.

Про це повідомляється в телеграм-каналі КР, передає Укрінформ.

Причини обшуків наразі невідомі.

Як пише Радыё Свабода, Оксана Зарецька відома своїми лекціями про культуру, майстер-класами з етикету, публікаціями і телевиступами.

Вона засновник Школи ділової культури та етикету, викладач культурології та естетики, філософії та дипломатичного протоколу. Володіє французькою та англійською мовами. Співорганізатор першого в Білорусі Віденського балу, традиція якого включена до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

З серпня 2020 року Оксана Зарецька входить до основного складу Координаційної ради, де займається питаннями організації зборів і навчання місцевих громад, а також проводить лекції-зустрічі про низову демократію і принципи самоврядування на прикладі Швейцарії, де вона прожила більше 10 років разом з чоловіком-дипломатом.

Раніше в середу, 26 травня, офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління та інші демократичні сили Білорусі заявили про підготовку до нової хвилі протестів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масові арешти.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: Tut.by