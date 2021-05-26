Азербайджан заявляє про періодичні обстріли з боку Вірменії

Міністерство оборони Азербайджану заявило про те, що Кельбаджарський і Гедабекський райони періодично зазнають обстрілу з боку Вірменії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на азербайджанське відомство.

«З 24 по 26 травня позиції Азербайджанської Армії в Кельбаджарському і Гедабекському районах періодично зазнавали обстрілу зі стрілецької зброї з позицій противника в Гегаркунікській області Республіки Вірменія. Разом із тим, вірменською стороною з метою провокації був відкритий вогонь в повітря з автоматичної зброї у напрямку наших постів, розташованих в околицях міста Шуша», - йдеться у повідомленні.

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Азербайджанська сторона заявляє, що у відповідь вогонь відкритий не був, втрат немає.

Раніше вірменська сторона заявила, що 25 травня на вірменсько-азербайджанському державному кордоні Збройні сили Азербайджану нібито обстріляли вірменські позиції на території населеного пункту Юхари Шорджа Гегаркунікського району Вірменії з території Кяльбаджарського району.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з домовленістю, сторони конфлікту повинні залишатися на займаних позиціях, а в регіон вводилися російські «миротворці».

Зараз процес врегулювання і переговори на політичному рівні ускладнюються різним трактуванням сторонами досягнутих домовленостей і суперечностями навколо того, де саме проходить межа між Вірменією та Азербайджаном.