Соратників Навального можуть не пустити на вибори - Держдума РФ ухвалила закон

Державна дума РФ ухвалила в третьому, заключному читанні закон, який розширить заборони на участь у виборах для людей, причетних до діяльності «екстремістської або терористичної організації». Під дію закону може потрапити і Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального, який Генпрокуратура РФ зараз просить визнати екстремістською організацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті «Законотворчество» парламенту РФ.

У виборах будь-якого рівня буде заборонено брати участь засновникам і керівникам (зокрема керівникам структурних і регіональних підрозділів і їх заступникам), які працювали в організації протягом трьох років до визнання її судом екстремістською або терористичною. Заборона діятиме п'ять років.

Також, згідно з законом, протягом трьох років з дня рішення суду про ліквідацію або заборону діяльності екстремістської або терористичної організації не зможуть бути обрані особи, які перебували або працювали в таких організаціях на рядових посадах і допомагали її роботі в термін, що починається за рік до судового рішення.

Спочатку в законопроєкті йшлося про заборону обиратися тільки в Держдуму, проте до другого читання, яке відбулося 25 травня, в документ були внесені поправки, які забороняють участь у виборах будь-якого рівня.

У російському суспільстві цей закон називають «законом проти ФБК», оскільки з набранням ним чинності тисячі прихильників, а також спонсорів Фонду боротьби з корупцією (ФБК) і штабів опозиційного політика Олексій Навального можуть позбутися пасивного виборчого права (бути обраними). При цьому "закон проти ФБК" передбачає покарання за участь у діяльності "екстремістської організації" в той момент, коли вона ще не була визнана екстремістською.

Раніше, 16 квітня, прокуратура Москви подала позов про визнання екстремістськими ФБК, штабів Навального, а також "Фонду захисту прав громадян". Прокуратура заявила, що під виглядом цих організацій працюють іноземні та міжнародні організації, чия діяльність визнана в Росії небажаною. Мосміськсуд засекретив матеріали справи. У понеділок, 17 травня, суд відклав розгляд цієї справи до 9 червня.

В кінці квітня Росфінмоніторинг вже включив штаби Навального до переліку екстремістських і терористичних організацій.