У Британії помер Шекспір - перший чоловік у світі, якому зробили COVID-щеплення

У Великій Британії на 82-му році помер від інсульту Вільям Шекспір - він був першим чоловіком у світі, якому зробили щеплення проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Вільям Шекспір зробив щеплення вакциною Pfizer/BioNTech у грудні в Університетській клініці Ковентрі. Він став другою людиною у світі (і першим чоловіком), вакцинованою проти коронавірусу - перед ним щеплення отримала пані Маргарет Кенан.

Зазначається що Шекспіру був 81 рік, і його смерть не пов'язана з вакцинацією. Він пішов із життя внаслідок інсульту.

Його дружина Джой розповіла, що Вільям був дуже вдячний за можливість одним з перших у світі зробити щеплення: «Це було те, чим він надзвичайно пишався... Він часто говорив про це з людьми й завжди закликав усіх робити щеплення».

Від початку епідемії у Великій Британії виявлено 4,46 млн випадків COVID-19, унаслідок інфікування померли 127,7 тис. осіб.

Фото з сайту bbc.com