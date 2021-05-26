Штати ще не планують відкривати кордон для іноземців – Білий дім

Сполучені Штати поки що зберігатимуть чинні карантинні обмеження, які стосуються міжнародних подорожей в умовах пандемії.

Про це повідомила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.

«Наразі ми не маємо оголошень щодо скасування чинних обмежень на подорожі», - відповіла вона на запитання, чи наслідуватимуть США приклад Європи, де вже оголосили про намір відкрити кордони для вакцинованих туристів.

Речниця Білого дому також зазначила, що ці рішення прийматимуться американською адміністрацією відповідно до рекомендацій експертів та профільних установ.

«Я б сказала, що ми, звісно, хотіли б відновлення поїздок між США, Європою й іншими країнами по всьому світу. Ми дуже уважно ставимося до того, щоби зробити все можливе для збереження безпеки американців», - резюмувала Псакі.

Читайте також: Кордон між Канадою та США залишиться закритим ще місяць

Як повідомляв Укрінформ, ЄС прийняв рішення про запровадження до кінця червня цифрових сертифікатів, які міститимуть інформацію про вакцинацію, проведення тестів на коронавірус або про набутий імунітет після перенесеної хвороби.

Такі документи мають відкрити можливість для поновлення подорожей у межах Європейського Союзу.