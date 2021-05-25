Макрон хоче, щоб білоруська опозиція взяла участь у саміті G7
Як передає Укрінформ, про це повідомляє RFI.
Пропозиція французького лідера надійшла на тлі міжнародного обурення у зв'язку з примусовою посадкою у Білорусі літака компанії Ryanair у неділю та затриманням опозиційного журналіста на борту.
У вівторок лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська закликала країни G7 та США посилити тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Вона попросила запросити білоруську опозицію на саміт G7 у Великій Британії наступного місяця, ініціативу, яку підтримав президент Франції Еммануель Макрон.
Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюсу через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на летовищі Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, й за дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту лайнера знаходилися редактор внесеного до списку екстремістських телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного у Білорусі екстремістським телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його подруга, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету громадянка РФ Софія Сапега. Обох затримала білоруська влада.
В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.
Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О`Лірі назвав інцидент "викраденням, вчиненим за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста та його подругу".
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що становило ризик для життя членів екіпажу та усіх пасажирів, які перебували на борту.
Фото: ЕРА