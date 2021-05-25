Макрон хоче, щоб білоруська опозиція взяла участь у саміті G7

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він виступає за запрошення білоруських опозиційних політиків на саміт країн G7 наступного місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RFI.

Пропозиція французького лідера надійшла на тлі міжнародного обурення у зв'язку з примусовою посадкою у Білорусі літака компанії Ryanair у неділю та затриманням опозиційного журналіста на борту.

У вівторок лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська закликала країни G7 та США посилити тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Вона попросила запросити білоруську опозицію на саміт G7 у Великій Британії наступного місяця, ініціативу, яку підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюсу через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на летовищі Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, й за дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту лайнера знаходилися редактор внесеного до списку екстремістських телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного у Білорусі екстремістським телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його подруга, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету громадянка РФ Софія Сапега. Обох затримала білоруська влада.

В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О`Лірі назвав інцидент "викраденням, вчиненим за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста та його подругу".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що становило ризик для життя членів екіпажу та усіх пасажирів, які перебували на борту.

Фото: ЕРА