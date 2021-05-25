У Пакистані розробляють назальну COVID-вакцину

Університет наук про здоров'я (UHS) у Пакистані розпочав роботу над протоколами для старту випробувань назальної вакцини від хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gulf Today.

Це буде вакцина з однією дозою щеплення, для якої не потрібен шприц. Розробники медзасобу сподіваються, що клінічні випробування розпочнуться за шість-вісім тижнів після отримання дозволу від трьох комітетів.

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"Вакцина буде однодозовою та виготовлятиметься компанією CanSino Biologics, одноразова ін'єкційна вакцина якої вже використовується у Пакистані. Назальні вакцини зазвичай даються дітям, але тут не буде вікових обмежень, і її можна буде вводити як дітям, так і дорослим", - сказав віцепрезидент UHS Джавад Акрам.

Він сподівається, що нова назальна вакцина буде ефективною проти всіх штамів COVID-19.

Як зазначається, нова вакцина зможе генерувати імунну відповідь організму на хворобу COVID-19 у дихальних шляхах.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 25 травня зафіксовано майже 168 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,4 млн летальних, одужали вже понад 149,3 млн осіб.

Фото: gulftoday.ae