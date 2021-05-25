В Індії фіксують менше COVID-випадків – до 200 тисяч за добу

В Індії упродовж останньої доби було зареєстровано 196 427 нових випадків хвороби COVID-19. Таким чином, вперше з 14 квітня в країні зафіксували менше, ніж двісті тисяч нових хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VON.

Індійська влада повідомила про 196 427 нових випадків COVID-19 упродовж останніх 24 годин, що є найнижчим щоденним зростанням кількості випадків COVID-19 з 14 квітня.

Втім, існує серйозне занепокоєння, що про нові випадки зараження не повідомляється через недостатнє охоплення тестуванням у сільській місцевості, куди вірус поширився з великих міст.

Згідно з даними індійського міністерства охорони здоров'я, активна кількість випадків коронавірусу в Індії наразі становить 2 586 782.

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Протягом останньої доби в Індії унаслідок пандемії COVID-19 померли ще 3 511 людей. Загальна кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу в Індії становить 307 231.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 25 травня зафіксовано майже 168 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,4 млн летальних, одужали вже понад 149,3 млн осіб.

Фото: АА