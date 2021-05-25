У Білорусі засудили опозиціонера Северинця до семи років колонії – за акції протесту

Одного з лідерів партії Білоруська християнська демократія, політичного в'язня Павла Северинця засудили до 7 років суворого режиму нібито за організацію масових заворушень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеграм-канал Радіо Свобода.

Такий самий строк отримали активісти руху "Європейська Білорусь" Євген Афнагель і Андрій Войнич.

Активісти цього ж руху Павло Юхневич і Максим Вінярський отримали по 5 років, адміністратор опозиційних телеграм-каналів Ірина Счасна - 4 роки.

Северинця затримали 7 червня 2020 року незабаром після того, як він провів "народний пікет свободи і солідарності" поруч з пікетами зі збору підписів за висунення альтернативних Олександру Лукашенку кандидатів у президенти. Решта були затримані в період з червня по січень 2021 року, правозахисний центр "Весна" визнав їх політв'язнями.

У 2006, 2011 і 2020 роках міжнародна організація Amnesty International визнала Северинця в'язнем совісті.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масові арешти.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

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