У Лас-Вегасі розбився військовий літак, пілот загинув
Укрінформ
У США на північному сході Лас-Вегаса в результаті падіння військового літака загинув пілот.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
На борту перебував лише один пілот, особистість якого поки не встановлена.
Зазначається, що він був підрядником, а літак належав і експлуатувався компанією Draken US, штат Флорида. Компанія надає повітряну підтримку пілотам ВПС США бази Нелліс.
На цей момент встановлюються причини катастрофи літака.
База ВПС Нелліс знаходиться на півдні Невади, приблизно за трохи більш як 8 км на північний схід від центру Лас-Вегаса. База займає понад 5,6 тис. гектарів.
Фото: CNN