У Лас-Вегасі розбився військовий літак, пілот загинув

У США на північному сході Лас-Вегаса в результаті падіння військового літака загинув пілот.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

На борту перебував лише один пілот, особистість якого поки не встановлена.

Зазначається, що він був підрядником, а літак належав і експлуатувався компанією Draken US, штат Флорида. Компанія надає повітряну підтримку пілотам ВПС США бази Нелліс.

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На цей момент встановлюються причини катастрофи літака.

База ВПС Нелліс знаходиться на півдні Невади, приблизно за трохи більш як 8 км на північний схід від центру Лас-Вегаса. База займає понад 5,6 тис. гектарів.

Фото: CNN