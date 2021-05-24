Прем’єр Греції пригрозив Білорусі серйозними наслідками через захоплення літака

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виступає за серйозні наслідки для Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair, на борту якого перебував засновник каналу Nexta Роман Протасевич.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

«Європейські лідери повинні домовитись на саміті ЄС, що будуть чіткі та серйозні наслідки, які Білорусі не залишать місця для сумніву в нашій єдності та рішучості», - сказав Міцотакіс.

За його словами, примусова посадка літака під супроводом винищувача для затримання політичних опонентів є неприйнятною.

«Примусова посадка пасажирського літака з метою незаконного затримання політичного опонента та журналіста є абсолютно неприйнятною й такі дії не можна толерувати», - зазначив він.

Як повідомлялося, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувача посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, у Мінську.

Саміт лідерів країн-членів Євросоюзу триватиме до 25 травня.

Фото: PAP/EPA/STRINGER