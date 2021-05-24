Блінкен вилітає на Близький Схід, щоби зміцнити мир у секторі Газа

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок розпочинає турне до Близького Сходу, де відвідає Єрусалим, Рамаллу, а також Єгипет і Йорданію в межах «інтенсивної дипломатії» США щодо припинення напруги в палестино-ізраїльському конфлікті.

Про це офіційно повідомили в понеділок в Державному департаменті США, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати проводять інтенсивну дипломатію, щоби покласти край бойовим діям у секторі Газа. Держсекретар Блінкен відправляється до регіону, щоб обговорити подальші важливі заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню та зменшення ризиків подальших конфліктів протягом ближчих місяців», - зазначається в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що глава американської дипломатії «здійснює цю поїздку на прохання президента Байдена».

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Як уточнили в Держдепартаменті, Блінкен проведе зустрічі в Єрусалимі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, міністром закордонних справ Габі Ашкеназі та іншими високопоставленими чиновниками Ізраїлю.

Після цього держсекретаря США відправиться в Рамаллу, де заплановані його переговори, зокрема, з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, прем'єр-міністром Мохаммадом Штайє.

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Крім того, глава Держдепартаменту США вирушить до Єгипту, який взяв на себе роль посередника в переговорах щодо припинення вогню між ізраїльською і палестинською сторонами. Там він зустрінеться з президентом і главою МЗС країни.

Завершить своє турне Блінкен зупинкою в Аммані для зустрічі з королем Йорданії Абдуллою ІІ.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижні після різкого загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, який супроводжувався масованими ракетними обстрілами, сторони домовились про припинення вогню. США і особисто президент Байден взяли безпосередню участь у мирних переговорах щодо припинення ескалації й досягнення перемир’я.