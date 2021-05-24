Стало відомо, де білоруські силовики тримають супутницю Протасевича

Росіянка Софія Сапега, затримана в неділю разом зі співзасновником Nexta Романом Протасевичем, зараз перебуває в ізоляторі на Окрестіна в Мінську.

Про це російській службі ВВС розповіла мати дівчини Ганна Дудич, передає Укрінформ.

"Ми дізналися з Інстаграма, що здійснив посадку рейс, (який летів - ред.) з Афін до Вільнюса. Вони були на відпочинку. Звичайна поїздка з молодим чоловіком, яка нічого за собою не тягне. Ми живемо в (місті - ред.) Ліда, ми дізналися, що літак над Лідою розвернули, до Вільнюса залишалися лічені хвилини летіти", - розповіла мати Сапеги.

Дудич додала, що дочка встигла написати в WhatsApp тільки слово "мама".

"Вона не встигла продовжити. Більше я з нею не зв'язувалася. Зараз вона перебуває в ІТТ Окрестіна, ми її сьогодні знайшли, найняли адвоката", - повідомила Дудич.

У чому звинувачується 23-річна росіянка - досі невідомо. МЗС РФ запросило консульський доступ до затриманої.

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"Ми зустрілися з консулом, поспілкувалися, описали ситуацію, вони в курсі події, сподіваюся, вони нам допоможуть", - розповіла також Дудич.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня,білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

В Інтернеті з'явився фрагмент розмови авіадиспетчера мінського аеропорту з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair. Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.

У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).