Білоруського посла у Празі викликали до МЗС Чехії

Міністерство закордонних справ Чехії викликало посла Білорусі в Празі.

Про це повідомив у Twitter чеський міністр закордонних справ Якуб Кулганек.

«Я вирішив, що посла Білорусі буде викликано в МЗС. Йому буде висловлено різкий протест через абсолютно неприйнятний крок - переривання польоту цивільного рейсу з Афін до Вільнюса у повітряному просторі Білорусі», - написав міністр.

Напередодні прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш назвав дії Мінська «абсолютно неприйнятними».

Читайте також: Польща проведе розслідування інциденту з літаком Ryanair у Білорусі

Очікується, що питання про наслідки за такі дії режиму Олександра Лукашенка буде також розглянуто в понеділок, 24 травня, на саміті ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

На затримання блогера та активіста Протасевича різкою критикою відреагували уряди багатьох країн.

Чехія допомагає білоруській молоді після початку протестів у країні в серпні минулого року шляхом надання стипендій для навчання у чеських вишах.