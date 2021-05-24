«Асоційоване тріо» та суддя Чаус, підготовка до саміту Байден – Путін та «таран» Лукашенка

Україна, Грузія та Молдова задекларували об’єднання зусиль для прискорення європейської інтеграції.

Підготовка до саміту президентів США та Росії набирає обертів та подробиць. Лукашенко захопив одного зі своїх головних супротивників.

Фото: МЗС України

Очевидна неможливість отримати ПДЧ для вступу до НАТО підштовхнула Україну та інші пострадянські республіки до пошуку втішного призу, який мав би продемонструвати відданість ідеї зближення з Заходом. На перший погляд, таким виглядає меморандум про створення «Асоційованого тріо», який 17 травня підписали у Києві міністри закордонних справ України, Молдови та Грузії. Щонайменше – для України та Грузії, оскільки Молдова має нейтральний статус та не прагне стати членом НАТО. Принагідно можна нагадати, що влітку 2018 року три названі країни вже створили міжпарламентську асамблею, діяльність якої залишається практично непомітною. Проте навіть формальне зближення позицій Києва, Кишинева та Тбілісі викликало певну реакцію Москви, яка проявилася у терміновій появі у телеграм-каналі власного імені судді Миколи Чауса, який на початку квітня був викрадений невідомими у Молдові.

Джо Байден / Фото: Getty Images

Втім, відверто кажучи, зустрічі, подібні створенню «Асоційованого тріо», викликають менше уваги, ніж підготовчі заходи до зустрічі Джозефа Байдена з Владіміром Путіним. Дата та місце її проведення ще не визначені, тривають підготовчі геополітичні маневри. Вашингтон взяв на озброєння політику батога та пряника, скасувавши санкції проти німецької компанії NordStream AG та голови її правління Матіаса Варніга, проте запровадивши їх проти російських суден та компаній, які його прокладають. Нагадаю, що минулого тижня процес завершення будівництва газопроводу знову відновився. Дії адміністрації Байдена викликали подив у низки європейських партнерів, адже на словах Білий дім має намір і надалі боротися проти запуску NordStream2. До речі, не лише газопроводом обмежується підготовка з боку США: припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС – також елемент їхнього опосередкованого впливу.

Роман Протасевич / Фото: euroradio.fm

Тим часом білоруські та російські спецслужби провели зухвало-показову операцію, примусивши до посадки в аеропорту Мінська літак компанії Ryanair, на борту якого знаходився засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Використання у власних інтересах правил авіаційної безпеки та демонстрації готовності застосувати силою владою Білорусі невипадкові, адже NEXTA чимало насолила Лукашенку. Протасевича затримали білоруські силовики, йому інкримінують причетність до масових заворушень та тероризм, що може спричинити смертний вирок. Зрозуміло, що Лукашенко хоче отримати від одного з публічних опонентів свідчення про причетність країн Заходу до організації протестів після минулорічних президентських виборів. Поки ж ЄС та США доведеться пройти тест на спроможність швидко та адекватно реагувати на кричущі дії білоруської влади. Це ж стосується і України, де захоплення Протасевича змусило згадати про невдалу спробу захопити «вагнерівців» влітку минулого року.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото: МЗС України