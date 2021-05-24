Виверження вулкану в Конго: вже 15 загиблих

У Демократичній Республіці Конго внаслідок виверження вулкану Ньїрангонго загинули щонайменше 15 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Не виключено, що кількість жертв зростатиме, оскільки нині доступу до найбільш постраждалих районів ще немає.

Тим часом дев'ять людей загинули в ДТП, коли тікали зі своїх домівок. Четверо інших були вбиті під час спроби втекти з в'язниці, також двоє були спалені лавою.

За повідомленнями Unicef, понад 17 дітей зникли безвісти.

Як зазначає видання, жителі деяких постраждалих районів вже повернулись до зруйнованих будинків після виверження вулкана, багато з них намагаються знайти своїх близьких.

Як повідомлялося, раніше була інформація про 13 загиблих від виверження в Конго.