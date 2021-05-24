Виверження вулкану у Конго: кількість жертв зросла до 13

Унаслідок виверження вулкану Ньїрангонго на північному-сході Кенії загинуло щонайменше 13 людей.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що усі жертви загинули, наймаючись утекти від розпеченої лави.

“Дев’ятеро загиблих потрапили в аварію на вантажівці, ще четверо були в’язнями, які намагалися втекти із центральної тюрми Мунзнзе у місто Гома”, - йдеться у матеріалі.

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Раніше близько 3 тисяч осіб втекли із Гоми до сусідньої Руанди після початку виверження, яке вже припинилося.

“Гелікоптери миротворців ООН постійно проводять розвідувальні польоти над кратером, уважно відстежуючи ситуації”, - стверджує агентство.

Речник уряд Конго закликав місцевих мешканців уникати неважливих занять, оскільки сейсмічна активність у регіоні досі може завдати збитків.

Нагадаємо: потік лави зупинився вранці неділі поблизу міста Гома, але дістався місцевого міжнародного аеропорту.