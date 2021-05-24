Виверження вулкану у Конго: кількість жертв зросла до 13
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що усі жертви загинули, наймаючись утекти від розпеченої лави.
“Дев’ятеро загиблих потрапили в аварію на вантажівці, ще четверо були в’язнями, які намагалися втекти із центральної тюрми Мунзнзе у місто Гома”, - йдеться у матеріалі.
Раніше близько 3 тисяч осіб втекли із Гоми до сусідньої Руанди після початку виверження, яке вже припинилося.
“Гелікоптери миротворців ООН постійно проводять розвідувальні польоти над кратером, уважно відстежуючи ситуації”, - стверджує агентство.
Речник уряд Конго закликав місцевих мешканців уникати неважливих занять, оскільки сейсмічна активність у регіоні досі може завдати збитків.
Нагадаємо: потік лави зупинився вранці неділі поблизу міста Гома, але дістався місцевого міжнародного аеропорту.