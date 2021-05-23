Кандидати в канцлери ФРН від провідних партій засудили арешт журналіста Протасевича

Кандидати в канцлери ФРН від провідних партій засудили арешт журналіста Протасевича

Укрінформ
Кандидати від німецьких партій прокоментували примусову посадку літака в Мінську та арешт журналіста Романа Протасевича, зауваживши, що таке не може залишатися без відповіді.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо Білорусь загрожує свободі цивільної авіації під час перельоту між двома державами-членами Європейського Союзу, Європейська рада повинна подумати про наслідки. Заарештований опозиційний активіст Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений», - написав у Twitter лідер Християнсько-демократичної партії, кандидат у канцлери від блоку ХДС/ХСС Армін Лашен.

Кандидат від Німецької соціал-демократичної партії Олаф Шольц написав на своїй сторінці: «те, що політ між двома державами ЄС був змушений зробити зупинку під приводом загрози бомби, є серйозним посяганням на цивільну авіацію. Повідомлення про те, що журналіста Романа Протасевича заарештували в такий спосіб, є настільки ж серйозними».

Шольц зазначив, що такий акт «порушує міжнародне право і не може залишатися без відповіді; Європейському Союзу доведеться робити висновки щодо білоруського диктатора Лукашенко та його режиму». Політик зазначив, що Німеччина підтримує тісний контакт із партнерами з ЄС, які були зачеплені інцидентом. Неофіційна зустріч Європейської ради має розглянути це питання. Білорусь тим часом повинна негайно гарантувати безпеку і свободу всіх пасажирів - і звільнити Протасевича, - підкреслив Шольц.

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Лідерка і кандидат в канцлери від партії «Зелених» Анналена Бербок у свою чергу написала в Twitter: «Змушена посадка рівнозначна викраденню пасажирського літака з метою арешту критика режиму».

Вона також від своєї партії вимагає негайно звільнити Протасевича та дати йому можливість негайно та безпечно залишити країну, те само стосується інших політичних в’язнів.

«Європейський Союз не може акцептувати цю безпрецедентну ескалацію, загрозу нашій свободі в Європі та масовану загрозу європейській цивільній авіації», - пише Бербок.

Політик вважає за необхідне ввести новий санкційний пакет ЄС, у якій увійдуть також білоруські державні компанії, які становлять «хребет» Лукашенко і які США вже додали до свого санкційного списку.

Раніше з засудження дій мінської влади виступив МЗС ФРН.

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Як повідомлялось, у неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюсу, в Мінську. У Мінську пасажирів перевірили й заарештували відомого журналіста та блогера, засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів цим рейсом.

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