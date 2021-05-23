У Китаї авто в'їхало у натовп - п'ятеро загиблих

Кількість загиблих внаслідок наїзду автомобіля на натовп пішоходів у північно-східній частині провінції Ляонін у Китаї зросла до п'яти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.

Чорний седан наїхав на натовп людей, які перетинали вулицю у місті Далянь в суботу об 11-47, за місцевим часом, водій втік із місця події.

Четверо осіб загинули на місці події, ще одну людину не вдалося врятувати після доправлення до лікарні. П’ятеро інших людей отримали різні травми, їм зараз надають медичну допомогу.

Водія було затримано після втечі з місця аварії. Подальше розслідування події триває.

Як повідомляв Укрінформ, під час проведення 100-кілометрового марафону у містечку Байїнь, що у провінції Ганьсу в Китаї, внаслідок граду загинула 21 людина.