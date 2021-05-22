У світі зафіксували майже 166,5 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 22 травня підтверджено 166 492 036 випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

При цьому зафіксовано 3 458 041 смерть, одужали від коронавірусу 147 270 013 особи.

Від початку нової доби зафіксовано 27 279 нових випадків, померли 558 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (33 862 398), Індія (26 289 290) та Бразилія (15 976 156).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22 травня лабораторно підтверджено 2 179 988 випадків COVID-19, з них за добу – 4 606.

Фото: АА