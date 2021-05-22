Теракт у Пакистані забрав шість життів

Унаслідок теракту на південному заході Пакистану загинуло шестеро людей, ще 15 отримали поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Щонайменше шестеро людей загинули й 15 отримали поранення під час вибуху у південно-західному пакистанському місті Чаман”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із місцевим політиком, який, утім, залишився неушкодженим.

“Правоохоронці та рятувальники прибули на місце інциденту та доставили постраждалих до лікарні”, - стверджує Сіньхуа.

Наразі відповідальність за теракт не взяло на себе жодне із відомих угрупувань. Триває розслідування.

Фото: АА