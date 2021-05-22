У Нігерії в авіакатастрофі загинув начальник штабу армії

Начальник штабу армії Нігерії генерал-лейтенант Ібрагім Аттахіру загинув в авіакатастрофі військового літака.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Літак Збройних сил Нігерії розбився в п’ятницю увечері поблизу міжнародного аеропорту у штаті Кадуна на північному заході Нігерії, унаслідок чого загинуло кілька людей на борту, в тому числі начальник штабу армії Ібрагім Аттахіру”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що причина авіакатастрофи поки не встановлена.

За інформацією місцевих ЗМІ, на борту літака, що зазнав катастрофи, було щонайменше восьмеро людей.

Загалом цього року з літаками Збройних сил Нігерії відбулося три інциденти, у результаті яких загинуло щонайменше п’ятнадцятеро військових.