У Бельгії військовий втік з полігону, прихопивши протитанкові ракети та кулемет

У Національному парку в бельгійській провінції Лімбург четверту добу триває операція з встановлення місцезнаходження та затримання військовослужбовця, який зник з полігону, прихопивши зброю та боєприпаси.

Участь у пошуках беруть представники сил безпеки трьох країн, повідомляє Укрінформ з посиланням на видання The Brussels Times.

«Минулої ночі... виявлено схованку, де кілька останніх днів перебував втікач... Цей 46-річний військовослужбовець, який проходить службу з 1992 року, зник з полігону, де проходило тренування зі стрільби», - йдеться у публікації.

Як зазначається, військовослужбовець зник у вівторок, прихопивши з собою цілий арсенал, включаючи чотири протитанкові ракети та кулемет. Він залишив прощальну записку для своєї подруги та лист із погрозами на адресу представників армії, уряду та епідеміологічних служб Бельгії.

Пошуки втікача тривали у середу та четвер за участю близько 400 офіцерів поліції Бельгії та із залученням сил безпеки Німеччини і Нідерландів, оскільки пошукова операція відбувалася в прикордонній смузі. Також залучені два гелікоптери і кілька броньованих машин.

На час пошукової операції ряд людей узяли під посилену охорону, зокрема міністра оборони Людівін Дедондер і одного з провідних вірусологів країни Марка Ван Ранста та його родину.

Військовослужбовця-втікача внесено до переліку осіб, що можуть становити терористичну загрозу. За наявною інформацією, він раніше служив в Афганістані, Боснії, Косові та Іраку.

Як повідомлялося, однією з причин для швидкого полегшення обмежувальних заходів уряд Бельгії називає психологічну втому населення за довгі місяці локдаунів. Такий психологічний стан призводить до психічних розладів, зростання агресивності та домашнього насильства.

Фото: Belga