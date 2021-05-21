ЄСПЛ отримає додатково мільйон євро

Міністри закордонних справ Ради Європи вирішили спрямувати додатково 1 млн євро на роботу Європейського суду з прав людини.

Про це повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на брифінгу за результатами засідання Комітету міністрів Ради Європи в Гамбурзі 21 травня, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вирішили підтримати спеціальний фонд Європейського суду додатковим 1 млн євро», - заявив Маас.

Він зазначив, що Німеччина працювала в своє головування в Раді Європи для того, аби використати авторитет цієї організації для встановлення «стандартів прав людини для майбутнього».

«Виконання рішень Європейського суду є для нас вимірювачем того, як країни насправді ставляться до сили права», - заявив Маас. Країни РЄ мають, за його словами, забезпечити те, щоб рішення Європейського суду з прав людини виконувалися не свавільно, а були обов’язком.

Німеччина останніми місяцями свого головування в Раді Європи намагалась забезпечити те, щоб країни, які не втілили в життя «особливо багато» рішень ЄСПЛ, врешті-решт зробили це. Країни міністр не назвав. При цьому зауважив, що членство в РЄ надає неурядовим організаціям країн-членів доступ до Європейського суду з прав людини.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич зазначила: «Ми хочемо, щоб усе, що ухвалено в Страсбурзі, виконувалося». Європейська конвенція з прав людини, підкреслила вона, є центральною в системі роботи РЄ, і всі 47 її членів зобов’язані виконувати рішення Європейського суду, незалежно від їх бажання. Практика, втім, показує, що окремі рішення «важко виконуються», адже деякі держави не хочуть цього робити, що не може бути виправдано жодними причинами", - констатувала чиновниця. У червні, як і кожного року, буде підбито підсумки невиконаних вироків, коли країни матимуть пояснити причини такого стану речей.

Тема прав людини, яка зазнає великого тиску та загострилася під час пандемії, була однією з ключових під час зустрічі в Гамбурзі.

Німеччина передає головування в Раді Європи Угорщині.