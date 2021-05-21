У Палестині затримали лідера ХАМАС

Офіційно підтверджена інформація про те, що минулої ночі в Шхемі (Палестинська автономія) був затриманий лідер терористичної організації ХАМАС у Шхемі Алаа Хамідан.

Про це повідомляє Newsru.co.il, передає Укрінформ.

Зазначається, що Хамідан, який входить у парламентський список "Аль-Кудс", що представляє інтереси ХАМАС, підозрюється в причетності до терористичної діяльності.

Як повідомлялося, угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набрала чинності в п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.

Ізраїль зняв практично всі обмеження на тлі припинення вогню. Обмеження стосуються пересування по всій країні. Виняток становитиме заборона на роботу навчальних закладів у тих зонах, в яких вона діяла досі.

20 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з сьомої години ранку з сектора Газа по Ізраїлю було випущено 299 ракет.

Уряд Ізраїлю за підсумками засідання ради безпеки Ізраїлю підтримав рішення про припинення збройного протистояння з рухом ХАМАС у секторі Газа. Очікується, що перемир'я почнеться в п'ятницю, 21 травня.

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих у результаті обстрілу.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари у відповідь по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинуло 222 людини, ще 6 046 осіб травмовано.

Фото: Н.Шохат, Flash90